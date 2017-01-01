Китаянка во время кашля сломала 10 ребер

К низкой плотности костей привело желание девушки иметь светлую кожу, из-за чего она избегала ультрафиолетового излучения.

Девушка сломала десяток ребер во время ночного приступа кашля zdorovieinfo.ru

Жительница Китая сломала 10 ребер во время приступа кашля. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян. 20-летняя девушка, страдающая приступами ночного кашля из-за астмы, обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в левой стороне груди.

После рентгена выяснилось, что китаянка сломала 10 ребер из-за кашля. Исследование показало, что у нее было слишком низкая плотность костей из-за критически низкого уровня кальция и фосфора в крови, а также по причине дефицита витамина D.

Оказалось, что к нехватке витамина D привело желание девушки иметь светлую кожу. Она круглый год наносила крем от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, а также старалась редко выходить на улицу.

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