Китаянка во время кашля сломала 10 ребер
Жительница Китая сломала 10 ребер во время приступа кашля. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в провинции Чжэцзян. 20-летняя девушка, страдающая приступами ночного кашля из-за астмы, обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в левой стороне груди.
После рентгена выяснилось, что китаянка сломала 10 ребер из-за кашля. Исследование показало, что у нее было слишком низкая плотность костей из-за критически низкого уровня кальция и фосфора в крови, а также по причине дефицита витамина D.
Оказалось, что к нехватке витамина D привело желание девушки иметь светлую кожу. Она круглый год наносила крем от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, а также старалась редко выходить на улицу.
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