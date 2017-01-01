Сын выпивал с мамой перед телевизором и умер

Отличник поехал учиться в университет и стал тусовщиком. На вечеринках англичанин любил выпивать.

Молодой парень всю ночь смотрел с матерью телевизор и скончался. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Житель английского города Барри Кэмерон Четвелл был отличником в школе, но начал посещать вечеринки и пить после поступления в университет. Парень продержался в ВУЗе всего один семестр. Бросив учебу, Четвелл пошел работать в McDonald's.

Юноша не перестал ходить на вечеринки и начал употреблять кокаин и антидепрессант Ксанакс. Мать пыталась достучаться к сыну, но тот переехал жить к тетке.

Спустя несколько дней после 21-летия Четвелл вернулся к матери. Парень принес бутылку вина и четыре бутылки пива "пахнущие текилой". Всю ночь мать и сын смотрели телевизор и выпивали. По словам матери, это был первый случай за два года, когда они употребляли алкоголь вместе.

Ближе к утру парень уехал на такси к тете, но в машине Четвелл уснул, и водитель привез его обратно. Парень остался спать в прихожей, громко храпя.

Утром его мать увидела, что парень так и лежит в прихожей, а его кожа посинела. Врачи скорой помощи констатировали остановку сердца, но смогли запустить его заново. Четвелл скончался в реанимации от аспирационной пневмонии с алкогольной интоксикацией.

Ранее сообщалось, что мальчик все каникулы играл на компьютере и умер. Также Корреспондент писал о том, что миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына.

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