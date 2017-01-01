Путин не планирует встречу тет-а-тет с Зеленским в Париже

Кремль прокомментировал слухи.

Путин не будет встречаться с Зеленским тет-а-тет kremlin.ru

В Кремле не планируют пока встречу Зеленского и Путина тет-а-тет в Париже. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

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По его словам, российская сторона пока не планирует отдельную встречу Путина с Зеленским в рамках саммита в “нормандском формате”. В Кремле считают, что у двух президентов и без того будет много времени для переговоров.

Так или иначе, четыре президента встретятся в нормандском формате, - сказал Песков.

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Между тем, вероятность встречи тет-а-тет между двумя президентами пока не исключают.

Напомним, ЕС ожидает от Путина "значимых шагов" на нормандской встрече. В Брюсселе видят, что нарушения прекращения огня на Донбассе продолжаются. В то же время в ЕС указывают на "обнадеживающие" сигналы.

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