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Оползень в Кении: число погибших превысило 40 человек

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В пострадавший регион направлены сотрудники Нацгвардии и военные. Выделена финансовая помощь.
Последствия непогоды в Кении
Последствия непогоды в Кении

В Кении количество погибших в результате оползня в Западной провинции возросло до 43 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на руководителя округа Западный Покот Джона Лониянгапуо в понедельник, 25 ноября.

По словам чиновника, еще многих людей разыскивают, и список пропавших без вести растет.

Президент страны Угуру Кениятта уже направил в регион сотрудников Нацгвардии и военных для помощи в преодолении последствий стихийного бедствия. Также пострадавшему региону была выделена финансовая помощь.

Ранее сообщалось о 36 погибших в результате оползней в Кении. Тысячи людей остались без крова после того, как их дома были разрушены наводнениями из-за сильных дождей. При этом метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни осадки лишь усилятся.

Напомним, в Эфиопии почти 20 человек погибли из-за оползня. Он был вызван сильными дождями.

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Теги: Кения, дождь, жертвы, оползень, дожди, непогода, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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