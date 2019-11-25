Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шведы "переименуют" Беларусь, чтобы название не ассоциировалось с РФ

Комментариев: 1
В переводе со шведского Vitryssland означает "Белая Россия".
Власти Швеции не хотят, чтобы название дружественного государства ассоциировалось с Россией
Власти Швеции не хотят, чтобы название дружественного государства ассоциировалось с Россией
depositfiles.com

Читай также: Лукашенко о сотрудничестве с Россией: "Нах***а такой союз"

Правительство Швеции будет использовать название Belarus вместо Vitryssland по рекомендации министра иностранных дел страны.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, передает SVT.

Читай также: Филиппины предлагают переименовать в Махарлику

"Это признание белорусского гражданского общества и народа, которые на протяжении долгого времени стремились к тому, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - отметила она.

При помощи таких изменений Швеция хочет отказаться от термина, который может быть связан с Россией. В переводе со шведского Vitryssland означает "Белая Россия".

Как сообщалось, 17 июня Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия македонского государства, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу. Македония получила новое название – Республика Северная Македония. Это должно снять препятствия для вступления страны в ЕС и НАТО.

В Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Швеция, Россия, переименование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    25.11.2019, 15:21
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
а окраину-в дырявую помойку. а себя-в пропидaрскую хyету
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь