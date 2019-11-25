Шведы "переименуют" Беларусь, чтобы название не ассоциировалось с РФ

В переводе со шведского Vitryssland означает "Белая Россия".

Власти Швеции не хотят, чтобы название дружественного государства ассоциировалось с Россией depositfiles.com

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Правительство Швеции будет использовать название Belarus вместо Vitryssland по рекомендации министра иностранных дел страны.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, передает SVT.

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"Это признание белорусского гражданского общества и народа, которые на протяжении долгого времени стремились к тому, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - отметила она.

При помощи таких изменений Швеция хочет отказаться от термина, который может быть связан с Россией. В переводе со шведского Vitryssland означает "Белая Россия".

Как сообщалось, 17 июня Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия македонского государства, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу. Македония получила новое название – Республика Северная Македония. Это должно снять препятствия для вступления страны в ЕС и НАТО.

В Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики.

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