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Путин обсудил ситуацию в Украине с Совбезом РФ

Комментариев: 1
Российский президент говорил о ситуации на Донбассе в контексте предстоящего саммита в нормандском формате.
Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня - ситуация на юго-востоке Украины. Об этом в понедельник, 25 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в "нормандском формате", - заявил Песков.

На совещании присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее президент Украины Зеленский назвал темы нормандской встречи.

Напомним, на прошлой неделе Песков сообщал, что РФ готовит итоговый документ нормандской встречи.

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Теги: Россия, Путин, донбасс, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    25.11.2019, 15:23
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Доклад Фуйла все процитировали?
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