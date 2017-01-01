“Кур*а, е**ная уборщица!”: Студентка в Польше публично унизила украинку

Девушку наказали за оскорбление украинки.

В Варминско-Мазурском университете Польши, который находится в городе Ольштын, отстранили от учебы студентку, которая публично в жесткой форме оскорбила украинку.

Читай также: Украинско-польская группировка незаконно переправила в ЕС 13 тысяч людей

Об этом сообщает издание Wprost.

Девушка выложила в сеть видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, ехавшей с ней в поезде. Польская студентка на камеру жаловалась, что украинка испортила ей поездку, заняв чужое место в поезде.

Вчера украинская кур*а, е**ная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за***ла все, кур*а, купе, что никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить… Мало того, что она была толстая, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала, - говорит девушка на видео.

Пользователи активно смотрели и обсуждали видео с участием польской студентки. Ролик в кратчайшие сроки набрал 60 тысяч просмотров.

Я должна была пойти к кондуктору, но я добра к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду. Е**ть этих украинских стерв, так ненавижу их... Эта женщина - тупая уборщица, так что иерархию надо соблюдать, - сказала девушка.

Читай также: Уровень антисемитизма в Украине один из наивысших в Европе - опрос

Скандал дошел до университета, в котором учится та самая девушка. Руководство вуза решило немедленно отстранить ее от учебного процесса. Также университет направил в прокуратуру уведомление о возможном преступлении.

В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц другого пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных, - сообщили в университете.

Между тем, после огласки та сама девушка записала еще одно видео, в котором заявила, что не поддерживает дискриминацию и национализм. Всю ситуацию она назвала “шуткой”.

Простите, я не подумала, я просто дура, - сказала она в свое оправдание.

Напомним, в Польше наказали украинца, который едва не сбил детей на переходе. Мужчина пролетел на автомобиле буквально за пол метра от детей, которые на роликах переезжали пешеходный переход.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram