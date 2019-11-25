В Британии выпустили золотую монету весом пять кило

Монета имеет номинал 5 тысяч фунтов стерлингов. На ней отчеканено изображение королевы Виктории.

Королевский монетный двор Великобритании изготовил самую крупную в истории страны коллекционную золотую монету диаметром 17,5 см, весом пять килограммов и номиналом 5 тысяч фунтов стерлингов (6437 долларов). Об этом сообщает газета Evening Standard в понедельник, 25 ноября.

Пока отчеканена всего лишь одна такая монета из серии Великие граверы. На ней изображение королевы Виктории (1819-1901), созданное по дизайну Уильяма Уайона, главного гравера Королевского монетного двора с 1828 по 1851 год.

На аверсе изображен монарх, ведущий рядом с собой льва. Царь зверей символизирует Британскую империю. На реверсе – профиль самой королевы Виктории в возрасте 20 лет.

По словам нынешнего главного гравера Королевского монетного двора Гордона Саммерса, при создании монеты-гиганта использовались как традиционные методы гравировки, так и современные технологии. Для точного воспроизведения дизайна мастера оригинал, использовавшийся почти 200 лет назад, был подвергнут электронному сканированию. Последним штрихом стала ручная полировка раритета, чтобы обеспечить высочайший уровень изделия. Монета уже продана, цена не разглашается.

В эту серию, посвященную творчеству Уайона, входят монеты поменьше – весом 2 кг. Всего, согласно информации Королевского монетного двора, их будет отчеканено четыре штуки. Стоимость каждой из них достигает 119,95 тысяч фунтов (154,4 тысяч долларов). В коллекцию входят и небольшие серебряные монеты аналогичного дизайна по цене 180 фунтов (231 доллар).

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Ранее неизвестные злоумышленники похитили из Музея Боде в Берлине золотую монету весом 100 кг и номиналом в 1 млн долларов. Стоимость похищенного золота составляли около 3,7 млн евро.

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