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Лукашенко назвал Калининградскую область "нашей"

Комментариев: 2
Беларусь исторически, еще с советских времен несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Москва, заявил Лукашенко.
Лукашенко назвал Калининград "нашей областью"
Лукашенко назвал Калининград "нашей областью"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что еще с советских времен республика несла ответственность за Калининградскую область и сохраняет такое отношение к этому региону России и по сей день, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что еще в годы существования СССР "много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси".

"Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что неправильно сделали", - добавил Лукашенко.

По его словам, по многим вопросам Минск фактически был ответственен за Калининградскую область, поскольку существовали самые близкие отношения. При этом Лукашенко отметил, что часто использует выражение "не только наша Калининградская область, но и наша Россия".

Ранее Лукашенко грубо отозвался о союзе с Россией. Дорожные карты с Москвой не могут быть подписаны до тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы, сказал белорусский лидер.

Лукашенко идет на новый президентский срок

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Теги: Россия, Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко, Калининград
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Serg2176    25.11.2019, 16:53
Оценка:  0
Serg2176
та пусть забирает
Колишній-східняк    25.11.2019, 16:25
Оценка:  +2
Колишній-східняк
и не боится новичка!
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