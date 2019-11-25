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В РФ протестировали виртуальные очки для коров

Комментариев: 7
С помощью виртуальной реальности улучшается эмоциональное состояние животных, растут надои, говорят в РФ.
В РФ решили увеличивать надои молока виртуальной реальностью для коров
В РФ решили увеличивать надои молока виртуальной реальностью для коров
msh.mosreg.ru

На одной из ферм Москвоской области России протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Как отмечается, человеческие VR-очки были адаптированы под особенности строения головы коров, а архитекторы виртуальной реальности разработали программу имитации летнего луга, учитывающие специфику зрения животных.

В ведомстве сообщают, что новая технология создана с целью улучшения эмоционального состояния животных.

Проект основан на данных зарубежных исследований, показывающих, что позитивный эмоциональный опыт коров оказывает положительное влияние на надои молока.

Первые испытания устройства показали снижение уровня тревожности животных и повышение общего эмоционального настроя стада.

 

Напомним, на прошлой неделе пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из России, которые "нелегально" пересекли государственную границу. 

 

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Теги: Россия, коровы, виртуальная реальность, фото, Подмосковье
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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fulminate    25.11.2019, 18:02
Оценка:  +1
fulminate
Я думаю что в процессе усовершенствования гаджета коровам будут показывать не только красивые луга, но и то, как ужасно жить в загнивающем соседнем коровнике)))
colavova    25.11.2019, 18:33
Оценка:  0
colavova
а мультики от пуйла в программу окоровлевания масс будут демонстрировать?
МСергей    25.11.2019, 17:47
Оценка:  +6
МСергей
А нормальные условия содержания и кормление не помогают?
colavova    25.11.2019, 18:35
Оценка:  0
colavova
виртуальность - прогресс современной России))
Глод    25.11.2019, 17:46
Оценка:  +4
Глод
Т.е. корове жрать не дают, а просто транслируют через очки видео, как она пасется на лугу. И она после этого дает молоко? До чего там техника дошла! )))
saveplace    25.11.2019, 17:43
Оценка:  +4
saveplace
ухахахазазаззауххуху
fulminate    25.11.2019, 17:40
Оценка:  +5
fulminate
Не ну я понимаю что зомбирование своих граждан при помощи телевизора и пропаганды дало положительные для мавзолея результаты. Все им мало. Уже и до коров добрались. Корова-ватник)))
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