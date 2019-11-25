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В атмосфере резко подскочил уровень парниковых газов

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Ученые мира подсчитали, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое, чтобы увеличить шансы на ограничение глобального повышения климатических температур.
Ученые бьют тревогу
Ученые бьют тревогу
ccceh.org
 
В атмосфере Земли содержание углекислого и других парниковых газов в 2018 году достигло рекордно высоких показателей, говорится на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).
 
"Уровни парниковых газов, повышающих уровень тепла в атмосфере, достигли нового рекорда", - говорится в сообщении.
 
Согласно докладу ВМО, содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере в 2018 году достигло новой рекордной отметки и на 47% превысило уровень, зарегистрированный во времена доиндустриальной эпохи в 1750 году. 
 
Как известно, ученые мира подсчитали, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое, чтобы увеличить шансы на ограничение глобального повышения климатических температур до 1,5 градуса по Цельсию, поскольку потепление сверх этой отметки приведет к тому, что население планеты будет страдать от сильных тепловых волн, засух, наводнений и бедности.
 
Однако полученные исследователями данные свидетельствуют о том, что мировые усилия в отношении чрезвычайной климатической ситуации на сегодняшний день не влияют на атмосферу.
 
 
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Теги: глобальное потепление, климат, загрязнение воздуха
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Бувший_зхiдняк    25.11.2019, 18:00
Оценка:  0
Бувший_зхiдняк
выпускайте Грету! Грета фас!
Graddfeydd    25.11.2019, 18:15
Оценка:  0
Graddfeydd
Шутки шутками, но когда с места тронутся сотни миллионов "климатических беженцев" из Африки и Юго-Восточной Азии - это будет полный писец (по оценкам ученых именно в этих регионах огромные густонаселенные районы станут непригодными для жизни).
Graddfeydd    25.11.2019, 18:26
Оценка:  0
Graddfeydd
По одной из версий историков Римская Империя пала из-за климатических причин - произошло резкое затяжное похолодание и северные племена варваров двинулись на юг для того, чтобы выжить и не помереть с голоду.

Грядущие же события (вынужденное переселение народов) не идут ни в какое сравнение с этим.
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