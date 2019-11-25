В атмосфере резко подскочил уровень парниковых газов

Ученые мира подсчитали, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое, чтобы увеличить шансы на ограничение глобального повышения климатических температур.

В атмосфере Земли содержание углекислого и других парниковых газов в 2018 году достигло рекордно высоких показателей, говорится на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"Уровни парниковых газов, повышающих уровень тепла в атмосфере, достигли нового рекорда", - говорится в сообщении.

Согласно докладу ВМО, содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере в 2018 году достигло новой рекордной отметки и на 47% превысило уровень, зарегистрированный во времена доиндустриальной эпохи в 1750 году.

Как известно, ученые мира подсчитали, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое, чтобы увеличить шансы на ограничение глобального повышения климатических температур до 1,5 градуса по Цельсию, поскольку потепление сверх этой отметки приведет к тому, что население планеты будет страдать от сильных тепловых волн, засух, наводнений и бедности.

Однако полученные исследователями данные свидетельствуют о том, что мировые усилия в отношении чрезвычайной климатической ситуации на сегодняшний день не влияют на атмосферу.