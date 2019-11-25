СМИ рассказали о перепалке Меркель и Макрона

Ссора произошла за обедом, посвященным годовщине падения Берлинской стены. Меркель заявила, что устала "собирать осколки", которые оставляет Макрон, а он в ответ сказал, что не может делать вид, что с НАТО ничего не происходит.

У Меркель и Макрона произошла перепалка за обедом - СМИ gettyimages.com

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель высказали друг другу взаимные претензии на торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены. Об этом пишет The New York Times в понедельник, 25 ноября.

"Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике. Но я устала собирать осколки. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю", - сказала Меркель.

Макрон в свою очередь ответил ей, что не может приехать на саммит НАТО в Лондоне и делать вид, что ничего не происходит. Речь шла прежде всего о его отношении к действиям Турции и США в Сирии.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

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