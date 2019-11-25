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Трампу привели собаку, участвовавшую в ликвидации лидера ИГ

Комментариев: 1
Американский лидер похвалил пса Конана, заявив, что он очень умный и проделал фантастическую работу.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 ноября, принял в Белом доме солдат, которые участвовали в ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. 
 
Военнослужащие привели с собой и пса по кличке Конан, который также участвовал в операции и получил ранения.
 
Трамп назвал операцию безупречной. Он также похвалил и собаку, заявив, что Конан очень умный и он "проделал фантастическую работу".
 
После этого журналисты спросили о Мелании Трамп, не хочет ли она принять Конана в свою семью, на что первая леди загадочно улыбнулась и покинула лужайку у Белого дома.



Напомним, 28 октября Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. Во время операции служебный пес из команды захвата получил ранение.

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Теги: собака, видео, Трамп, Дональд Трамп, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    25.11.2019, 23:52
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Писали что собака была легко ранена, и кличка её секретна, тут указана её кличка Конана. Значит она уже на пенсии, а такое может быть только после серьёзных ранений. После этого собаку переучивают чтобы могла быть более спокойной и хорошо дружить с людьми, даже в школе.
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