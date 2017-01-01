Мьянма могла сохранить запасы химоружия – США

Мьянма в нарушение международной конвенции могла сохранить запасы химического оружия, утверждают в Госдепе.



Мьянма, возможно, нарушает Конвенцию о запрете химоружия и не ликвидирует свой арсенал, оставшийся с 1980-х годов. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Томас Динанно во время конференции Организации по запрещению химического оружия

"Власти США серьезно обеспокоены тем, что химическое оружие могло остаться на складах", - сказал он.

По словам Динанно, США знают о том, что в 1980 годах в Мьянме существовала программа по производству химоружия, в частности горчичного газа.



Представитель Госдепа отметил, что ставшая участницей Конвенции в 2015 году Мьянма не соблюдает ее, поскольку не смогла задекларировать свою программу химоружия и уничтожить объект по производству такого вида вооружений.

Напомним, Совет ЕС утвердил режим санкций за химоружие 15 октября прошлого года. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций.



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При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

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