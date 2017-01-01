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Протестующие сорвали ужин президента Грузии в ресторане

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Участники акции протеста сорвали попытку президента Саломе Зурабишвили поужинать в одном из ресторанов.


Демонстранты в Тбилиси в понедельник, 25 ноября, заблокировали президента Грузии Саломе Зурабишвили в ресторане. Лидер страны не могла выйти из заведения около часа, сообщает Грузия Online

Журналисты обнаружили главу государства в ресторане, который находится в сотне метров от масштабных демонстраций. Около 15 активистов освистывали президента, а некоторые из них настойчиво просили персонал открыть дверь в заведение. 

Ужин Зурабишвили недалеко от митингов протестующие восприняли так, будто грузинского лидера "не интересует политический кризис в стране". В результате президент смога выйти из ресторана только с помощью полиции, которая оттеснила активистов и провела Зурабишвили к автомобилю. 

Жесткий разгон. Грузины протестуют за выборы

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

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Теги: Грузия, президент, протесты, видео
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Источник: korrespondent.net

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