В Белый дом привезли рождественскую ель
Ель доставили к резиденции американского лидера на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми.
Рождественская ель высотой более пяти с половиной метров доставлена в Белый дом, сообщает пресс-служба Администрации президента США.
Дерево было выращено в штате Пенсильвания. Ель нарядят волонтеры, затем она по традиции будет установлена в голубой комнате Белого дома.
Ель доставили к дверям Белого дома на конной повозке, где ее встречала первая леди США Меланья Трамп.
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