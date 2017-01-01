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В Белый дом привезли рождественскую ель

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Ель доставили к резиденции американского лидера на специальной повозке, запряженной двумя лошадьми.
В Белый дом доставили праздничную елку
В Белый дом доставили праздничную елку

Рождественская ель высотой более пяти с половиной метров доставлена в Белый дом, сообщает пресс-служба Администрации президента США.
 
Дерево было выращено в штате Пенсильвания. Ель нарядят волонтеры, затем она по традиции будет установлена в голубой комнате Белого дома.
 
Ель доставили к дверям Белого дома на конной повозке, где ее встречала первая леди США Меланья Трамп.



Новый год-2020: главную елку Украины зажгут 19 декабря

Ранее сообщалось, что Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле. Организаторы обещали живую елку, Санта Клауса из Европы и концерты каждый день.

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Теги: США, Белый Дом, видео, елка
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Источник: korrespondent.net

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