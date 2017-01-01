Протестующих в Тбилиси разогнали водометами

Демонстранты, которые стояли перед входами в здание парламента в Тбилиси, были вынуждены разойтись.



Грузинский спецназ использовал водяные пушки для разгона протестующих около парламента в Тбилиси, сообщает Reuters.

Это произошло спустя несколько часов после того, как тысячи человек собрались в столице Грузии, требуя реформы избирательной системы. Полиция задержала несколько активистов.

Демонстранты, которые стояли перед входами в здание парламента, были вынуждены разойтись. Ранее перед парламентом была заблокирована дорога, протестующие устанавливали палатки.

Демонстранты заблокировали президента Грузии Саломе Зурабишвили в ресторане. Лидер страны не могла выйти из заведения около часа.

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

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