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В Болгарии создадут координационный центр НАТО в Черном море

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Штаб командования будет находиться в румынской Варне, а координационный центр - в Болгарии.
Координационный центр НАТО появится в Болгарии
Координационный центр НАТО появится в Болгарии

Болгария примет на своей территории координационный центр НАТО в Черном море. Об этом сообщил премьер-министр Бойко Борисов по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию речи болгарского премьера вел телевизионный Канал 3.

"Обучение в Черном море должны проводиться, чем больше, тем лучше, ведь они предоставляют предупредительное воздействие. У нас будет координационный центр (НАТО), который не является базой или флотилией, а является именно координационным центром. Штаб командования будет находиться в Румынии, а координационный центр в Варне, это удобно логистически", - сказал Борисов, отвечая на вопросы представителей болгарских СМИ по итогам переговоров с Трампом.

Он также выразил надежду, что Черное море будет безопаснее.

Борисов сообщил, что если Трамп посетит Болгарию, он обязательно покажет ему лучшие черноморские курорты и гольф-клубы.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил о недопущении повторения "крымского сценария" на территории стран-участниц Альянса.

Как сообщалось, в октябре НАТО и Украина провели учения в Черном море.

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Теги: НАТО, Черное море, Болгария
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Источник: korrespondent.net

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