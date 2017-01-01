Экс-советника Трампа обязали дать показания в Конгрессе

Повестка бывшему юрисконсульту Белого дома была направлена еще в апреле, однако ему тогда администрация президента разрешила ее проигнорировать.

Федеральный суд столичного округа Колумбия обязал бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана явиться в Конгресс для дачи показаний по поводу злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает The Washington Post.

Повестка, о которой идет речь, была направлена Макгану в апреле, через несколько дней после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам его расследования о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой.

Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем в деле о том, чинил ли Трамп препятствия правосудию. Однако в мае Белый дом позволил Макгану проигнорировать требование законодателей.

Как заявила Сара Сандерс, тогда занимавшая должность пресс-секретаря американского лидера, "основываясь на давней, поддерживаемой обеими партиями конституционной практике, бывшего советника президента нельзя заставить выступать" на слушаниях.

Как поясняет The Washington Post, постановление суда делает возможным то, что Макгану придется давать показания перед Конгрессом в рамках процедуры импичмента в отношении Трампа. Американский Минюст уже заявил о намерении обжаловать это решение, отмечает издание.

Напомним, в апреле Минюст США обнародовал доклад Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре президента США с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

Спецпрокурор установил, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

Позже стало известно, что расследование российского вмешательства обошлось США почти в $32 млн. Делом занимался спецпрокурор и 19 юристов. Также привлекались десятки других специалистов. В октябре против расследования Мюллера начали уголовную проверку.

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