ЕС пятую часть бюджета направит на защиту климата

Деньги пойдут на климатические исследования и развитие, транспортную и энергетическую инфраструктура, а также внешнюю деятельность ЕС.

Совет министров ЕС принял бюджет Европейского Союза на следующий год, в котором 21% расходов предусмотрено на борьбу с климатическими изменениями. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-служба Европейского Совета.

Отмечается, что 21% бюджета пойдет на мероприятия, направленные на решение проблемы климатических изменений. Это будет достигнуто с помощью климатически ориентированных действий в нескольких сферах, среди которых - исследования и развитие, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также внешняя деятельность ЕС.

Отмечается, что бюджет ЕС в 2020 году будет направлен на поддержку экономического роста и конкурентоспособности европейской экономики, а также на достижение других приоритетов ЕС, в частности, в таких сферах как безопасность и управление миграцией.

Доходная часть бюджета-2020 установлена в размере 168,7 миллиарда евро, что на 1,5% больше по сравнению с дополненным бюджетом 2019 года. При этом общий объем расходов определен в объеме 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем в этом году.

Окончательно бюджет на 2020 год будет считаться принятым после того, как соответствующее решение 27 ноября примет Европейский парламент.

Ранее тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата. Они подчеркнули, что климатическая ситуация стала критической, и назвали шесть необходимых шагов, чтобы попытаться избежать катастрофических последствий.

Напомним, что ранее в ООН сказали, сколько будет стоить притормозить изменение климата. Сумма, необходимая на приостановку глобального потепления, сопоставима с расходами на армии всех стран мира в течение всего лишь двух месяцев.

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