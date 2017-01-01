В Албании произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Около 150 человек пострадали и двое погибли в результате землетрясения магнитудой 6,4 балла.

Сильное землетрясение произошло в Албании рано утром во вторник, 26 ноября, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, были ранены 150 человек и разрушены здания. Об этом сообщает AP.

Геологическая служба США заявила, что землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Эпицентр залегал на глубине 20 километров.

Министерство обороны страны заявило, что один человек в Курбине, в 50 километрах к северу от Тираны, погиб, выпрыгнув из своего дома, чтобы избежать последствий землетрясения.

Чиновники сообщили, что в результате обрушения здания в Дурресе, в 33 километрах к западу от Тираны, погиб еще один человек.

Землетрясение ощущалось вдоль албанского побережья.

По данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Сотни пострадавших обратились за помощью в местные больницы. Их точное количество пока не уточняется.

Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после землетрясения 21 сентября, когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения.

Напомним, несколькими днями ранее мощное землетрясение произошло у берегов Аляски. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился в 85 километрах юго-восточнее города Адак.

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