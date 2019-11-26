“Неправильно сделали”: Лукашенко назвал передачу Крыма Украине ошибкой

Президент Беларуси сделал резонансное заявление.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что передача Украине Крымского полуострова в 1954 году была ошибочной и “неправильной”.

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Об этом он рассказал в ходе встречи с губернатором Калининградской области РФ Антоном Алихановым, передает БЕЛТА.

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По его словам, Калининградскую область контролирует Минск, а не РФ. Именно поэтому целесообразно сравнить передачу Калининградской области Беларуси с передачей Украине Крыма в 1954 году.

Я и Ельцину, и Владимиру Владимировичу (Путину, - ред.) часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: Калининград - это наша область, за нее отвечали и отвечаем прежде всего мы, а не Россия. Путин говорит: "Я не против". А в этом большая история. Еще в советские времена, когда была единственная страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Тогда было все равно. Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине - оказалось, что "неправильно" сделали. Однако, таких разговоров было много, и фактически мы в Беларуси были по многим вопросам ответственные за Калининградскую область, так как были ближайшими, - сказал Лукашенко.

Напомним, шведы "переименуют" Беларусь, чтобы название не ассоциировалось с РФ. В переводе со шведского Vitryssland означает "Белая Россия".

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