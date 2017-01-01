Суд США требует обнародовать материалы по Украине

Документы по остановке военной помощи Украине должны быть обнародованы Белым домом и Пентагоном, поскольку "вызывают чрезвычайный национальный интерес".

Федеральный суд США в понедельник, 25 ноября, удовлетворил иск медиа-организации Центр за честность в обществе и обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине, сообщает The Hill.

Отмечается, что судья распорядилась обязать Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление передать медиа-организации отчеты о приостановке администрацией президента Дональда Трампа военной помощи Украине.

"Запрошены документы требуются с той целью, чтобы проинформировать общество о вопросах, которые вызывают чрезвычайный национальный интерес", - сказала судья.

Уточняется, что речь идет о распоряжение окружной судьи Вашингтона Коллин Коллар-Котелли. Медиа-организация обратилась с запросом в суд на основании Закона о свободе информации.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине . На время ревизии средства были заморожены.

Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа

Как утверждают оппоненты американского лидера, во время беседы он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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