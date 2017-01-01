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В Албании растет число жертв землетрясения

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На данный момент известно о семи погибших в результате землетрясения, более 300 человек пострадали.

В результате мощного землетрясения в Албании по меньшей мере семь человек погибли, 325 пострадали. Об этом сообщает местное издание Koha Jone со ссылкой на данные властей.

Как сообщается, в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи.

Из-за ЧП приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики, включая Тирану, Дуррес и Лежу. 

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано около 04:00 по местному времени (06:00 по Киеву). По данным Геологической службы США, эпицентр располагался в 10 км к северо-западу от города Шиджак вблизи Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.
 
 
 
 
Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после землетрясения  21 сентября, когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения.
 

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Теги: Землетрясения, стихия, Албания, катаклизмы
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Источник: korrespondent.net

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