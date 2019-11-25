Китаянку осудили за проникновение в поместье Трампа

Женщина с четырьмя телефонами, ноутбуком, внешним жестким диском, флэш-накопителем и двумя паспортами проникла на территорию частной резиденции, обманув охранников.

Суд американского штата Флорида приговорил к восьми месяцам заключения гражданку Китая Чжан Юйцзин, которая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Отмечается, что Чжан Юйцзин признали виновной в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом и в предоставлении ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Она убедила их, в частности, в том, что является родственницей одного из гостей загородного закрытого клуба. Речь идет о поместье президента в Мар-а-Лаго, расположенном на юге штата Флорида.

Женщину приговорили к восьми месяцам тюрьмы и двум годам надзора после освобождения.

Как сообщалось, 30 марта этого года Чжан Юйцзин проникла на территорию поместья Трампа Мар-а-Лаго в Флориде, обманув охранников. Впоследствии ее задержали спецслужбы США. Во время обыска у нее обнаружили четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск, флэш-накопитель, а также два паспорта гражданина КНР.

Напомним, пару лет назад мужчина проник в кабинет Трампа в поместье Мар-а-Лаго и сделал там селфи.

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