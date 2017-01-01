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В Индии автомобиль слетел с эстакады и упал на прохожих

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Водитель автомобиля остался в живых и был госпитализирован. Местная полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.
Погиб один человек
Погиб один человек
 
В Индии водитель автомобиля потерял контроль над управлением и вылетел с эстакады на высокой скорости, сообщает India Today.
 
Машина пробила заграждение и упала на проходивших внизу людей.
 
В результате аварии один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
 
Водитель автомобиля остался в живых и был госпитализирован.
 
Местная полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.
 
Еще сообщалось, что в Индии 12 человек погибли в ДТП с микроавтобусом.
 
Ранее в Индии почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом в городе Агра. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в канал.

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Теги: ДТП, Индия, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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