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Появилось видео кражи на миллиард в Дрездене

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Опубликовано видео с ворами, орудующими в дрезденской сокровищнице Зеленый свод - одной из самых богатых коллекций драгоценностей в Европе.

В сети появилось видео кражи в дрезденском музее Грюнес Гевельбе, во время которой украли малые экспонаты на сумму около €1 млрд.  Видео кражи, произошедшей в понедельник, 25 ноября, опубликовал местный ресурс Radio Drеsden.

На кадрах видно воров, орудующих в одной из самой богатых коллекций драгоценностей в Европе. Несколько человек в темноте с фонариками расходятся по залу и с трудом разбивают ударопрочные защитные витрины.

Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в обесточенный музей - бывшую княжескую сокровищницу Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма.

Вынесли на миллиард. Громкое ограбление в Дрездене

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Теги: видео, кража, музей, Дрезден
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Источник: korrespondent.net

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