Праовохранители применили слезоточивый газ для разгона акции с призывами расширить права женщин.

В Стамбуле полицейские разогнали массовую демонстрацию за права женщин. Участники акции в понедельник, 25 ноября, прошли маршем с баннерами и плакатами с призывами расширить права женщин. В демонстрации приняли участие около 2 тысяч человек. Полиция применила для разгона слезоточивый газ и пластиковые пули.

По данным турецких правозащитников, с начала 2019 года в стране были убиты 378 женщин, а в прошлом году – 440. Активисты неоднократно обвиняли судебные власти Турции в назначении чрезмерно мягких наказаний виновным в насилии над женщинами.

Акции против насилия в отношении женщин прошли в минувшие выходные во многих странах мира. Протесты были приурочены к объявленному ООН Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 25 ноября.

Cмотрите фотогалерею: В Стамбуле полиция разогнала демонстрацию за права женщин

Ранее сообщалось, что в результате массовых протестов в Иране погибли не менее 106 демонстрантов в 21 городе. Такие данные обнародовала правозащитная организация Amnesty International.

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Источник: Русская служба Deutsche Welle

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