Американский ведущий в прямом эфире поддержал РФ в конфликте с Украиной

Заявление было сказано в эфире Fox News.

Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в прямом эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

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В сети появилось видео резонансного заявления.

После того, как его цитата получила огласку в социальных сетях, Карлсон решил объяснить ситуацию и заявил, что пошутил.

Ведущий вел диалог с бывшим советником Хиллари Клинтон Ричардом Гудстейн. Они говорили об импичменте Трампа, а также о так называемом украинском скандале.

В ходе диалога Карлсон настаивал на том, что Трамп оказывал давление на Зеленского и задал вопрос: почему это должно волновать людей?

Потому что люди умирают на передовой (в войне на Донбассе, - ред.), - ответил Гудстейн, но был прерван ведущим.

Почему меня должно беспокоить, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я серьезно. Чего бы я не мог болеть за Россию? Я это и делаю, - заявил ведущий.

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Только в конце диалога, когда цитата уже разошлась в сети и наделала много шума, ведущий ответил, что его реплика была шуткой.

Tucker: "Why do I care what is going on in the conflict between Ukraine and Russia? I'm serious. Why shouldn't I root for Russia? Which by the way I am." pic.twitter.com/OQopoxPYD9 — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) 26 листопада 2019 р.

Напомним, суд США требует обнародовать материалы по Украине. Документы по остановке военной помощи Украине должны быть обнародованы Белым домом и Пентагоном, поскольку "вызывают чрезвычайный национальный интерес".

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