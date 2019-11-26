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Училась в Москве: Всплыли подробности о кандидатке на пост Яременко

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На должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко претендуют четверо нардепов от "Слуги народа".
Училась в Москве: Всплыли подробности о кандидатке на пост Яременко
© LB.ua
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  • Девушка претендует на должность главы Комитета по вопросам внешней политики
  • Богдан Яременко беседует с Елизаветой Ясько
  • Девушка претендует на должность главы Комитета по вопросам внешней политики
  • Девушка претендует на должность главы Комитета по вопросам внешней политики
  • Девушка претендует на должность главы Комитета по вопросам внешней политики
  • Елизавете Ясько 29 лет
Училась в Москве: Всплыли подробности о кандидатке на пост Яременко
Девушка претендует на должность главы Комитета по вопросам внешней политики
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Одной из претенденток на пост главы Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики является нардеп от “Слуги народа“, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Об этом написал в своем Telegram-канале исключенный из “Слуга народа“ народный депутат Антон Поляков.

Политик обратил внимание на одно из недавних высказываний кандидатки.

В частности, в сентябре в интервью изданию LB.ua Ясько сказала:

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“А еще я училась в Москве, кстати – есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом“.

Однако, как подчеркнул Поляков, на самом деле в ее официальной биографии нет описания этих данных.

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“И все бы ничего, но ни на сайте Рады, ни в Википедии, ни в программе кандидата на главу комитета об этом никакой информации нет. А с виду ведь идеальный кандидат, но почему-то не хочет делиться такой немаловажной подробностью своей биографии“, – подчеркнул он.

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Теги: Яременко, нардеп, Яресько, Слуга народа
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Комментариев (2)
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COZEL    26.11.2019, 12:51
Оценка:  0
COZEL
ОНИ ФСЕ ТАМ ТАКИЕ, РОЮТ ДРУГ ДРУГУ ЯМЫ, ПРОГНУЛСЯ СУЧ-ЯРА, СДАЛ ДЕВОЧКУ, ТРАХНУТЬ НЕ ДАЛА ИЛИ НА ЕЕ МЕСТО ХОЧЕТ))))))))))))))
Кайдаш    26.11.2019, 12:44
Оценка:  0
Кайдаш
Писец, какую предъяву нашли... Симон Петлюра в Москве бухгалтеров работал, а Павел Скоропадский вааще был генералом царской армии
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