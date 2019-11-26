Училась в Москве: Всплыли подробности о кандидатке на пост Яременко

На должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко претендуют четверо нардепов от "Слуги народа".

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Одной из претенденток на пост главы Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики является нардеп от “Слуги народа“, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Об этом написал в своем Telegram-канале исключенный из “Слуга народа“ народный депутат Антон Поляков.

Политик обратил внимание на одно из недавних высказываний кандидатки.

В частности, в сентябре в интервью изданию LB.ua Ясько сказала:

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“А еще я училась в Москве, кстати – есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время – в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться и считаю это, наоборот, только плюсом“.

Однако, как подчеркнул Поляков, на самом деле в ее официальной биографии нет описания этих данных.

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“И все бы ничего, но ни на сайте Рады, ни в Википедии, ни в программе кандидата на главу комитета об этом никакой информации нет. А с виду ведь идеальный кандидат, но почему-то не хочет делиться такой немаловажной подробностью своей биографии“, – подчеркнул он.

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