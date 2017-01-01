На Балканах произошло еще одно мощное землетрясение

Вслед за Албанией землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в Боснии и Герцеговине. Толчки ощутили недалеко от Сараево.

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Боснии и Герцеговине во вторник, 26 ноября, вслед за Албанией произошло землетрясение магнитудой 5,8 в 74 километрах от Сараево, передает портал издания Dnevni Avaz.

"В 10.19 землетрясение произошло в БиГ. Согласно первой информации, произошло землетрясение силой 5,8 по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 10 километров близ города Невесине в 74 километрах от Сараево", - передает издание со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр EMSC.

Речь идет о малонаселенном районе, о нанесенном ущербе не сообщается.

Отметим, что число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью. "На данный момент 28 человек спасены из-под завалов. Число погибших выросло до 9. Более 600 человек получили медицинскую помощь", - написал представитель правительства Эндри Фуга в Twitter.

Власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим.

Накануне сообщалось о семи погибших в результате землетрясения в Албании, более 300 человек пострадали.

Нынешнее землетрясение стало вторым этой осенью в Албании после землетрясения 21 сентября , когда в стране пострадали 132 человека, полностью были разрушены 35 домов (в том числе две школы), 420 получили частичные повреждения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet