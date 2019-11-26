Дикие свиньи растерзали женщину во дворе дома

Американка подверглась нападению агрессивных животных у дома пенсионеров, у которых работала сиделкой. В результате инцидента женщина скончалась.

Гибель людей в результате нападения диких свиней - очень редкий инцидент Daily Mail

Сиделка из американского города Анауак, штат Техас, погибла в результате нападения диких свиней. Животные атаковали женщину во дворе дома пожилой пары, за которой она присматривала, пишет Daily Mail.

59-летняя Кристин Роллинс утром припарковалась у дома своих подопечных, вышла из машины и во дворе была атакована агрессивной стаей диких свиней.

Ее тело нашел 84-летний хозяин дома. На теле Роллинс были обнаружены множественные повреждения, характерные для нападения диких животных. Вскрытие показало, что женщина скончалась от кровопотери.

Как рассказал шериф округа Чамберс Брайан Хоутор, гибель людей в результате нападения диких свиней - очень редкий инцидент. Всего в США зафиксировано шесть подобных случаев.

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Напомним, что в Шотландии обнаженные студенты сделали фотосессию с животными.

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