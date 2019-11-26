В Берлине предупредили о расколе Европы

Глава МИД Германии заявил, что жители Восточной Европы могут почувствовать себя людьми второго сорта.

Многие восточноевропейцы переживают, что Европа станет двухуровневым сообществом, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник в Берлине, сообщает Handelsblatt.

"Есть большой риск, что обеспокоенность станет реальностью, и они почувствуют себя людьми второго класса", - сказал Маас.

Это означает, что ЕС будет менее способным проводить реформы верховенства права в Восточной Европе. Сейчас Германия пытается достичь прогресса в российско-украинском конфликте и лучше объясниться с Москвой.

"Но мы не сделаем этого за спинами наших восточных соседей", - сказал Маас, ссылаясь на противоречивое заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который выступал за более тесные отношения с Россией.

"Можно обоснованно сказать, что НАТО живо", - сказал Маас, добавив, что НАТО остается решающим для безопасности в будущем и нуждается в дальнейшем развитии и реформах.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

С ним не согласились другие политики, в частности Меркель и Столтенберг, которые раскритиковали заявление Макрона.

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