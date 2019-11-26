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Минобороны РФ показало США "супероружие"

Комментариев: 5
Постановка Авангарда на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года. Об этом ракетном комплексе Путин говорил еще в марте 2018 года.
Ракетный комплекс Авангард
Ракетный комплекс Авангард
пресс-служба Минобороны РФ
 
Минобороны России показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком Авангард, который в 2018 году анонсировал глава Кремля Владимир Путин, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.
 
Демонстрация изделия проводилась в рамках инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанному Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года. 
 
"Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", — отметило Минобороны.
 
В военном ведомстве добавили, что постановка Авангарда на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.
 
В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение данный гиперзвуковой ракетный комплекс.
 
В марте 2018 года Путин, рассказывая об Авангарде, заявил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, "он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию", а "крылатый блок при этом надежно управляется".
 
Согласно СНВ-III, российская и американская стороны обязаны сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.
 
Напомним, Минобороны России испытало в Кузбассе огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М Малка, созданных на основе 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 Пион.
 

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Теги: США, Минобороны, оружие, ракетные комплексы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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SergioV    26.11.2019, 17:25
Оценка:  0
SergioV
прямо таки в 20 раз выше сверхзвука? ну-ну..
VSHIVANKA    26.11.2019, 17:09
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЕТО БРЭХНЯ !!!
УСИХ ОМЭРЫКАНЦИФ , ЯКЫ ПОВЕРИЛИ ПУТИНУ НА МЫРОТВОРЫЦЬ !!!
СУГС !!!
Woodbrother    26.11.2019, 17:07
Оценка:  0
Woodbrother
Очередное фуфло для приезжих. Совок этот комплекс разрабатывал с 1975 года и до ума не довел. На россии , гдеи все похренено и разграблено, где на Запад удрали все ученые, довести до ума этот совковый проект тем более не судьба. К тому же технологии утеряны а заводы разграблены.
VSHIVANKA    26.11.2019, 17:06
Оценка:  -2
VSHIVANKA
РОССИЯ ПОКАЗАЛА АМЕРИКАНЦАМ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС " АВАНГАРД ' , КОТОРЫЙ ВСТАНЕТ НА ВООРУЖЕНИЕ УЖЕ В ДЕКАБРЕ....
В ОТВЕТ НА ЭТУ ВЫХОДКУ РОССИИ , НА САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ РЯД КРОЛЯЧЕЙ СЕТКИ И ПОДПЕРЕТЬ ЕГО ПАЛКАМИ !!!
СУГС !!!
Woodbrother    26.11.2019, 17:08
Оценка:  +1
Woodbrother
Это у вас на москве такое творят, что бы холуи кремля не разбежались ? Как страшно жить
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