В Польше задержали двух украинцев с крупной партией валюты

Инциденты произошли в пограничных пунктах пропуска Медыка и Будомежи. Граждан Украины оштрафовали.

В Польше без письменной декларации через границу разрешено перевозить не более 10 тысяч евро tvp.info

В Польше сотрудники таможенной службы задержали двух граждан Украины, которые перевозили крупные суммы наличных в иностранной валюте на общую сумму почти 800 тысяч злотых (около 5 млн гривен). Об этом сообщает издание tvp.info.

Так, на пешеходном переходе в Медыке задержали украинца, у которого при себе было 36 тысяч фунтов стерлингов, 30 тысяч шведских крон и 300 тысяч злотых.

При этом мужчина задекларировал деньги, но попытался обмануть таможенников, указав в документе, что перевозит только 200 тысяч злотых. Когда всю деньги пересчитали, оказалось, что сумма значительно большая – около 490 тысяч злотых (более 3 млн гривен). Украинца наказали штрафом в 20 тысяч злотых.

А в пункте пропуска Будомежи задержали другого гражданина Украины, который пытался провезти через границу почти 67,5 тысячи евро. Деньги 45-летний нарушитель не декларировал и спрятал в багаже. Его наказали штрафом в размере 10 тысяч злотых.

Польские таможенники напомнили о том, что без письменной декларации через границу позволено перевозить не более 10 тысяч евро.

Ранее пограничники задержали в Донецкой области мужчину, который намеревался вывезти в "ДНР" более 160 тысяч долларов. Пограничнику из состава досмотровой группы была предложена взятка в размере 1000 долларов.

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