Ким Чен Ын заставил плакать женскую роту
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил женскую роту в 5492 воинской части. Глава государства поблагодарил и похвалил женщин за службу. Они расплакались от восторга, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.
В сообщении указано, что военные были очень рады визиту главы.
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"Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, ... а они денно и нощно тосковали по великому вождю и, прежде всего, спрашивали о его здоровье", - отмечают в СМИ КНДР.
Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну. Американский лидер призвал северокорейского коллегу скорее достичь договоренностей по денуклеаризации.
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