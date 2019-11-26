Ким Чен Ын заставил плакать женскую роту

Глава КНДР поблагодарил женщин-солдат за службу и они расплакались от восторга .

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил женскую роту в 5492 воинской части. Глава государства поблагодарил и похвалил женщин за службу. Они расплакались от восторга, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении указано, что военные были очень рады визиту главы.

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"Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, ... а они денно и нощно тосковали по великому вождю и, прежде всего, спрашивали о его здоровье", - отмечают в СМИ КНДР.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну. Американский лидер призвал северокорейского коллегу скорее достичь договоренностей по денуклеаризации.

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