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Ким Чен Ын заставил плакать женскую роту

Комментариев: 4
Глава КНДР поблагодарил женщин-солдат за службу и они расплакались от восторга .
Ким Чен Ын в окружении женщин-солдат
Ким Чен Ын в окружении женщин-солдат
kcna.kp

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил женскую роту в 5492 воинской части. Глава государства поблагодарил и похвалил женщин за службу. Они расплакались от восторга, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении указано, что военные были очень рады визиту главы.

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"Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, ... а они денно и нощно тосковали по великому вождю и, прежде всего, спрашивали о его здоровье", - отмечают в СМИ КНДР.

Ранее сообщалось о том, что Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну. Американский лидер призвал северокорейского коллегу скорее достичь договоренностей по денуклеаризации.

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Теги: Ким Чен Ын, женщины, военные
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Комментариев (4)
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fulminate    26.11.2019, 18:55
Оценка:  -1
fulminate
Тю блин! Так а в чем прикол? Вот если бы он их заставил радостно смеяться, было бы удивительно...
Letohradek    26.11.2019, 18:05
Оценка:  -1
Letohradek
Зэбилы ....
kvadex    26.11.2019, 18:00
Оценка:  0
kvadex
Идиоты ))))
xapi3mat    26.11.2019, 17:59
Оценка:  0
xapi3mat
паддонок! до чего довел...
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