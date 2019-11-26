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Школьники спели песню о Гитлере и попали в скандал

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Преподаватель аргентинских школьников уже уволен.
Школьники Аргентины угодили в международный скандал
Школьники Аргентины угодили в международный скандал
Скриншот из видео

В Аргентине школьники спародировали Barbie Girl группы Aqua, выполнив песню о Гитлере. Работа была сделана для урока истории.

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Школьники сняли видео с использованием нацистской символики, что вызвало резонанс в социальных сетях. Ролик получил 9 баллов из 10 от учителя истории, которого после инцидента уволили.

Администрация школы отреагировала на инцидент официальным заявлением с извинениями. Министерство образования также извинилось перед евреями.

Ранее в Мюнхене на аукционе продали вещи Гитлера. Многие немцы выступают против проведения аукционов, где продают вещи нацистов.

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Теги: Аргентина, школьники, Гитлер, скандал
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    26.11.2019, 18:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЭТО БЫЛИ БЫ ХЭРОИ .....
СУГС !!!
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