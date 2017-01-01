Три американца отсидели 36 лет по фальсифицированному обвинению

На этапе расследования полиция скрыла некоторые показания свидетелей, а также заставляла их говорить под принуждением.

В штате Мэриленд в США суд освободил трех мужчин, которые провели в заключении 36 лет по ложному обвинению в убийстве, совершенном в 1983 году. Об этом сообщает ВВС во вторник, 26 ноября.

Альфред Честнат, Эндрю Стюарт и Рэнсом Уоткинс были приговорены к пожизненному заключению в 1984 году за убийство 14-летнего мальчика. Им было тогда по 16 лет. В этом году суд постановил возобновить расследование после того, как один из осужденных предоставил недавно обнаруженные новые доказательства.

В 1983 году 14-летний Дакетт ДеВитт был застрелен в шею по дороге на занятия в средней школе в Балтиморе 36 лет назад. Убийцы украли куртку мальчика. Государственный обвинитель в ходе пересмотра дела заявил, что "детективы схватили трех 16-летних чернокожих мальчиков, используя для этого показания других подростков-свидетелей, полученные под принуждением".

Обвинители заявили, что в ходе первоначального расследования полиция проигнорировала и скрыла сообщения от нескольких свидетелей, идентифицирующих другого человека в качестве убийцы, и что свидетели на суде не смогли опознать трех подростков на фото.

"Я не думаю, что это победа. Это трагедия. И мы должны признать свою ответственность за это", - сказала гособвинитель Мэрилин Мосби.

Напомним, что ранее в Иране освободили украинского моряка, которому грозила смертная казнь.

Также сообщалось, что Северная Корея освободила еще одного американца. Имя освобожденного американца не называется. Он был задержан в октябре 2018 года при пересечении границы из Китая в КНДР.

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