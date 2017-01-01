Это настоящая война у нашей двери – МИД Германии о Донбассе

Немецкий МИД призывает помнить о продолжающейся войне, которая сошла с первых страниц мировых СМИ.

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Европа не должна забывать о том, что на Востоке Украины идет война. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на Берлинской конференции по вопросам внешней политики, сообщает Укринформ.

Не надо забывать, что война на Востоке Украины – это война, в которой уже погибло 10 тысяч человек, и люди продолжают гибнуть. Это настоящая война у нашей двери, - заявил Маас.

Он подчеркнул, что эта война еще продолжается, хотя и пропала сейчас с первых полос мировых СМИ.

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Глава МИД напомнил, что Германия с самого начала активно подключилась к поиску политического урегулирования ситуации в Украине, и сейчас впервые за долгое время появились “осторожно-позитивные сигналы“, которые вселяют надежду. В частности, в ближайшие дни состоится саммит в “нормандском формате“, который должен стать “важным шагом на еще более длинном и тяжелом пути взаимопонимания не только между Украиной и Россией, но и между Европой и Россией“.

В то же время Маас подчеркнул, что в этом взаимопонимании не будет особого немецкого подхода, и заверил, что Германия готова развивать “европейский подход в отношении России“ и не намерена действовать “через головы“ своих соседей.

Напомним, Олег Сенцов призвал европейцев помнить об Украине и погибших украинцах, выстраивая отношения с РФ.

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