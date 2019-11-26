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Импичмент Трампа: судебный комитет рассмотрит законность в начале декабря

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Слушания насчет законности процесса импичмента Дональда Трампа назначены на следующую неделю.
Судебный комитет рассмотрит законность импичмента Трампу в начале декабря
Судебный комитет рассмотрит законность импичмента Трампу в начале декабря

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США должен решить, является ли законным импичмент президенту Дональду Трампу 4 декабря. Об этом сообщает USnews во вторник, 26 ноября.

Комитет должен рассмотреть вопрос о "высоких преступлениях и проступках", изложенных в Конституции США. В слушаниях также примут участие эксперты по правовым вопросам, которые изучат конституционные основания для импичмента.

Напомним, в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа
 
Как утверждают оппоненты американского лидера, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
 

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Теги: Импичмент Президента, США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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