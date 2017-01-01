Турция продолжит операцию в Сирии

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты "поставленные цели".

Военная операция Турции в Сирии будет продолжаться до достижения "поставленных целей". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Yenisafak во вторник, 26 ноября.

Во время заседания Совета нацбезопасности Турции Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии под названием Источник мира не завершена и будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.

"Операция Источник мира будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - подчеркнул он.

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).

За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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