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Помпео утверждает, что политика США относительно Украины была успешной

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Майк Помпео заявил, что США четко и успешно внедряли политику относительно Украины, но все еще остается много вызовов.
Помпео назвал успешной политику США относительно Украины
Помпео назвал успешной политику США относительно Украины

Политика США относительно Украины является четкой и успешной. Об этом на пресс-конференции заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает Голос Америки во вторник, 26 ноября.

В то же время он отметил, что в вопросах, которые касаются Украины, остается много вызовов.

"Наша политика в отношении Украины была четкой и мы внедряли ее успешно. Остается много вызовов: россияне все еще остаются на Донбассе, президент Украины все еще работает над проблемами с коррупцией, которые эта страна имеет много лет; Госдеп работает над этим более чем полтора года и мы продолжим работать. Все действия, которые я сделал и делаю - направлены на достижение этой цели", - заявил Помпео.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Советник Помпео подал в отставку из-за Украины

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Теги: Украина-США, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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