Трамп "помиловал" индеек перед Днем благодарения

На церемонии Трамп не упустил возможности пошутить об импичменте. Он заявил, что индейки должны оставаться спокойными при любых обстоятельствах, поскольку "они уже получили повестки от (главы комитета Палаты представителей Конгресса по разведке) Адама Шиффа явиться в его подвал в четверг".

Watch as President Trump chooses Butter to receive the official presidential turkey pardon. pic.twitter.com/WebGdAjn2x