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СМИ узнали дату решения о заморозке помощи Украине

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Вопрос о приостановке помощи Киеву обсуждался еще в начале июля, а сам приказ подписали в день разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пишет CNN.
В Белом доме согласовали приостановку помощи Украине 25 июля
В Белом доме согласовали приостановку помощи Украине 25 июля

В Белом доме предприняли меры для приостановки 250 миллионов долларов помощи Украине 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила телекомпания CNN.

В распоряжение CNN попали документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса. Согласно им, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля.

А 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского, на одном из совещаний обсуждалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

Представитель Административно-бюджетного управления, которое предприняло меры по приостановке помощи Украине, в комментарии телекомпании подчеркнул, что его ведомство "будет и впредь использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков расходовались в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом".
 

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Теги: США, Украина-США, Белый Дом, помощь, приказ, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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