Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП

Комментариев: 0
В результате аварии никто не погиб, но некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В Доминикане попал в аварию туристический автобус
В Доминикане попал в аварию туристический автобус
twitter.com/DiarioLibre
 
В Доминиканской Республике автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком неподалеку от города Игуэй. Об этом 26 ноября сообщило издание Diario Libre.
 
Отмечается, что в автобусе, который направлялся в аэропорт, находились 39 туристов из РФ и водитель доминиканец. По предварительным данным, среди потерпевших есть дети.
 
Посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило факт ДТП и уточнило, что все 39 российских туристов живы. 
 
"В результате аварии имеются граждане с травмами различной степени тяжести. Погибших, к счастью, нет", - информировало дипведомство в Facebook.
 
По данным местной газеты List'in Diario, в ДТП пострадали 19 россиян, 15 из которых в критическом состоянии.
 
 
 

В Германии перевернулся автобус с туристами: более 30 пострадавших

Напомним, в сентябре в турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. Пострадали 22 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, видео, туристы, фото, авария, россияне, автобус, Доминиканская республика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь