В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП

В результате аварии никто не погиб, но некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Доминикане попал в аварию туристический автобус twitter.com/DiarioLibre

В Доминиканской Республике автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком неподалеку от города Игуэй. Об этом 26 ноября сообщило издание Diario Libre

Отмечается, что в автобусе, который направлялся в аэропорт, находились 39 туристов из РФ и водитель доминиканец. По предварительным данным, среди потерпевших есть дети.

Посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило факт ДТП и уточнило, что все 39 российских туристов живы.

"В результате аварии имеются граждане с травмами различной степени тяжести. Погибших, к счастью, нет", - информировало дипведомство в Facebook.

По данным местной газеты List'in Diario , в ДТП пострадали 19 россиян, 15 из которых в критическом состоянии.

В Германии перевернулся автобус с туристами: более 30 пострадавших

Напомним, в сентябре в турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. Пострадали 22 человека.

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