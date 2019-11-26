В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП
В результате аварии никто не погиб, но некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В Доминиканской Республике автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком неподалеку от города Игуэй. Об этом 26 ноября сообщило издание Diario Libre.
Отмечается, что в автобусе, который направлялся в аэропорт, находились 39 туристов из РФ и водитель доминиканец. По предварительным данным, среди потерпевших есть дети.
Посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердило факт ДТП и уточнило, что все 39 российских туристов живы.
"В результате аварии имеются граждане с травмами различной степени тяжести. Погибших, к счастью, нет", - информировало дипведомство в Facebook.
По данным местной газеты List'in Diario, в ДТП пострадали 19 россиян, 15 из которых в критическом состоянии.
Cмотрите фотогалерею: В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП
En su mayor'ia son turistas rusos, que fueron trasladados a diferentes centros de salud.— Diario Libre (@DiarioLibre) 26 ноября 2019 г.
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В Германии перевернулся автобус с туристами: более 30 пострадавших
Напомним, в сентябре в турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами. Пострадали 22 человека.
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