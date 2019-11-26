Жену Трампа освистали на молодежной конференции

Первую леди США встретили неодобрительными возгласами на мероприятии в Балтиморе, где она произнесла речь об опиоидном кризисе в стране.

Супругу президента США Меланию Трамп освистала публика во время ее выступления на молодежной конференции в городе Балтимор (штат Мэриленд) 26 ноября. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула первой леди.

Неодобрительные возгласы в аудитории начались сразу после того, как супруга президента вышла на сцену, и продолжались около пяти минут, пока она говорила.

Часть аудитории, напротив, встретила ее аплодисментами.

First Lady Melania Trump @FLOTUS is booed as she speaks at the Baltimore Youth Summit for Opioid Awareness.pic.twitter.com/kH5X2uwA0Q — Daily Caller (@DailyCaller) 26 ноября 2019 г.

"Не могу припомнить какое-то событие, где ее принимали бы с таким негативом", - подчеркнула одна из журналисток пресс-пула.

Мероприятие было посвящено опасности, которую представляют для здоровья опиоиды.

Позднее Мелания Трамп прокомментировала случившееся.

"Мы живем в демократической стране, каждый имеет право на свое мнение, однако факт остается фактом: в стране серьезный (опиоидный) кризис, я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками", - говорится в заявлении Трамп, которое приводит телекомпания CNBC

Напомним, весной 2017 года Дональд Трамп распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил ему статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet