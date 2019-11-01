В Багдаде произошла серия взрывов, есть жертвы

Три синхронных взрыва в разных частях города унесли жизни не менее пяти человек. Еще 13 человек пострадали.

В Багдаде прогремели три взрыва aljazeera.com

В результате трех синхронных взрывов в Багдаде погибли не менее пяти человек и 13 были ранены. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило агентство Associated Press

По данным местных властей, взрывы прогремели в 20.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени).

Отмечается, что три человека погибли и пятеро пострадали из-за взрыва на юго-востоке города, двое убиты и четверо ранены в юго-восточной окрестности города.

Еще четверо пострадали в результате взрыва на северо-востоке Багдада.

По данным агентства, взрывы организовали террористы "Исламского государства", которые продолжают действовать в некоторых частях страны.

Как сообщила телекомпания Al Jazeera , жертвами взрывов стали шесть человек и 15 пострадали.

Иракские службы безопасности уточнили, что в двух случаях взорвались мотоциклы. Также сработало самодельное взрывное устройство.