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В Багдаде произошла серия взрывов, есть жертвы

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Три синхронных взрыва в разных частях города унесли жизни не менее пяти человек. Еще 13 человек пострадали.
В Багдаде прогремели три взрыва
В Багдаде прогремели три взрыва
aljazeera.com
 
В результате трех синхронных взрывов в Багдаде погибли не менее пяти человек и 13 были ранены. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило агентство Associated Press.
 
По данным местных властей, взрывы прогремели в 20.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени).
 
Отмечается, что три человека погибли и пятеро пострадали из-за взрыва на юго-востоке города, двое убиты и четверо ранены в юго-восточной окрестности города.
 
Еще четверо пострадали в результате взрыва на северо-востоке Багдада.
 
По данным агентства, взрывы организовали террористы "Исламского государства", которые продолжают действовать в некоторых частях страны.
 
Как сообщила телекомпания Al Jazeera, жертвами взрывов стали шесть человек и 15 пострадали.
 
Иракские службы безопасности уточнили, что в двух случаях взорвались мотоциклы. Также сработало самодельное взрывное устройство.
 
 
Напомним, 12 сентября в Багдаде взорвался склад с оружием и боеприпасами. В результате инцидента погиб один мирный житель, еще 35 получили ранения.
 
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Теги: Ирак, теракт, взрыв, Багдад, теракты, ИГИЛ
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Источник: korrespondent.net

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