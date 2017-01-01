Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Землетрясение в Албании: число жертв достигло 22 человек

Комментариев: 0
Северная Македония, Сербия, Греция, Черногория направили в страну спасателей, врачей, пожарные бригады и технику.
В Албании разыскивают выживших под завалами после землетрясения
В Албании разыскивают выживших под завалами после землетрясения
 
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 22 человек. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило издание Albanian Daily News.
 
По последним данным,  44 человека спасены из-под развалин. Отмчается, что спасательная операция продолжается в Дурресе и городе Тумане.
 
 
Напомним, во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.
 
Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, Албания, жертвы, погибли, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь