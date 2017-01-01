Северная Македония, Сербия, Греция, Черногория направили в страну спасателей, врачей, пожарные бригады и технику.

В Албании разыскивают выживших под завалами после землетрясения

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 22 человек. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило издание Albanian Daily News

По последним данным, 44 человека спасены из-под развалин. Отмчается, что спасательная операция продолжается в Дурресе и городе Тумане. Cмотрите фотогалерею: Землетрясение в Албании: число жертв достигло 22 человек

Напомним, во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4 . По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.

Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.

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