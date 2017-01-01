В Германии подсчитали легальных проституток

В конце 2018 года в стране было официально зарегистрировано около 33 тысяч проституток, большинство из которых - иностранки.

По данным на конец 2018 года, около 32 800 женщин в Германии официально зарабатывают на жизнь проституцией. Эти цифры были опубликованы федеральным статистическим ведомством в Висбадене во вторник, 26 ноября.

Если верить статистике, лишь каждая пятая проститутка имеет немецкий паспорт. По всей Германии их всего 6200.

Для сравнения: около 11 400 представительниц древнейшей профессии, легально предлагающие свои услуги на немецком рынке и платящих налоги с этого дохода, уроженки Румынии. Это 35% всех официально зарегистрированных в ФРГ проституток.

Около 3200 женщин, работающих в этой сфере, имеют болгарское гражданство, еще 2400 - венгерское.

Не во всех федеральных землях данные о количестве официально зарегистрированных предприятий, торгующих услугами в интимной сфере, имеются в открытом доступе.

Однако, судя по имеющейся информации, самое большое количество таких фирм находятся в Баварии (557), Баден-Вюртемберге (326) и федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия (209).

При этом по количеству проституток лидирует земля Северный Рейн - Вестфалия (9307 женщин). На втором месте - Бавария (6384), а замыкает тройку "лидеров" Баден-Вюртемберг (3658).

В то же время в столице Германии Берлине, который, как известно, является "бедным, но сексапильным", работают "всего" 750 проституток. По крайней мере легально зарегистрированных.

Что касается возраста "ночных бабочек", то среди них больше всего женщин в возрасте от 21 года до 44 лет (25 000 женщин, или 76%). Кроме того, среди зарегистрированных в Германии проституток - около 2000 девушек в возрасте от 18 до 20 лет и около 5700 женщин в возрасте от 45 лет и старше.

Проституция является в Германии легальным занятием. С 1 июля 2017 года в стране действует так называемый закон о защите лиц, занимающихся проституцией, предусматривающий обязательную регистрацию тех, кто попал в эту профессию.

Однако, как отмечают некоторые эксперты, в ФРГ до сих пор нет отлаженной административной структуры в этой области.

По словам основательницы штутгартского объединения "Сестры - за отказ от занятия проституцией" Сабине Констабель, официальная статистика не отражает истинного числа проституток в Германии.

"До конца 2018 года зарегистрировались только те, кто знал о вводе обязательной регистрации. В первую очередь, это немецкие женщины", - говорит она.

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