Боливия впервые за 11 лет назначила посла в США

Представитель республики в Вашингтоне появился впервые с 2008 года. Им стал бывший постпред страны при ООН.

Глава МИД Боливии Карен Лонгарик и новый посол в США Уолтер Оскар Серрате

Переходное правительство Боливии назначило посла республики в США. Об этом МИД южноамериканской страны сообщил в Twitter 26 ноября.

"Глава МИД Карен Лонгарик назначила Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом в США", - отмечается в сообщении.

До этого момента Серрате занимал пост постоянного представителя Боливии при ООН.

Напомним, в 2008 году экс-президент Боливии Эво Моралес объявил посла США в Ла-Пасе персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков.

Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.

Как сообщал Корреспондент.net , в октябре после выборов президента в Боливии начались протесты. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса и на улицах начались акции. Протестующих поддержала полиция и армия. На фоне ситуации в стране Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня выехал в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента

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